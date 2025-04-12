Web-специалист.

Сайты под ключ(Создание сайта под ключ — это полноценный цикл разработки вашего веб-проекта от идеи и подготовительного этапа до непосредственного запуска и, при договоренности, дальнейшего сопровождения ресурса.)

Выполняю работы с помощью(GULP, SASS, библиотеки JQuery). Делаю адаптив под любые устройства, в работах FoodDelivery, CleanTruck и на самом сайте портфолио он присутствует. От себя гарантирую качественную, быстро выполненную работу. С более подробной информацией можете ознакомиться на моем сайте. Ознакомится с работами можете перейдя по ссылке портфолио. ↓

http://www.portfolio.10hokageportfolio.co.ua/ (ссылка на портфолио, работы есть в секции "Работы")