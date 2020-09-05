Разработка вашего нового сайта под ключа. Разработка логотипов, разработка визитных карочек.
Разработка вашего нового сайта под ключа.
1) Гарантия выполнения заказа точно в срок.
2) Низкая ценна.
3) 100% качественно выполненная работа.
4) Поддержка и помощь в освоении работы в админ части и управлением CMS.
5) Уникальность вашего сайта ( разработка уникального дизайна).
6) Размещение сайта в интернете и seo оптимизация.
7) Весь сайт полностью тестируется перед публикацией в интернет.
8) Сайт полностю Адаптивен.
9) Тех поддержка в течение 2 месяцев.
10) Домен и Хостинг( полная настройка домена и выбор лучшего хостинга для вашего сайта)
11) Безопасный протокол HTTPS (SSL сертификат, покупается на все время существования сайта).
12) Ускорение (оптимизация) загрузки сайта (по Google PageSpeed Insights).
Портфолио
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