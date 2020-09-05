Разработка вашего нового сайта под ключа. Разработка логотипов, разработка визитных карочек.

﻿Разработка вашего нового сайта под ключа.

1) Гарантия выполнения заказа точно в срок.

2) Низкая ценна.

3) 100% качественно выполненная работа.

4) Поддержка и помощь в освоении работы в админ части и управлением CMS.

5) Уникальность вашего сайта ( разработка уникального дизайна).

6) Размещение сайта в интернете и seo оптимизация.

7) Весь сайт полностью тестируется перед публикацией в интернет.

8) Сайт полностю Адаптивен.

9) Тех поддержка в течение 2 месяцев.

10) Домен и Хостинг( полная настройка домена и выбор лучшего хостинга для вашего сайта)

11) Безопасный протокол HTTPS (SSL сертификат, покупается на все время существования сайта).

12) Ускорение (оптимизация) загрузки сайта (по Google PageSpeed Insights).