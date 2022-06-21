112325114556aB

Я мастер своего дела. Качественно и быстро выполняю заказы!

Свободно владею такими языками как английский , украинский и русский. Совершенствую и не останавливаюсь на достигнутом. Имею большой опыт работы (5 лет) в бюро переводов, наборе и редактуре текста, копирайтинге и рерайтинге. Провожу анализы текста на уникальность. Есть опыт работы в написании тез, статей с высоким уровнем уникальности.

Работаю на результат. Выполню заказ качественно, в кротчайшие сроки и за невысокую цену. Буду рада сотрудничеству!