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Привет)
Меня зовут Марина и мне 19. Я закончила школу с отличием.Основной моей деятельностью на данный момент является учёба.
Обожаю писать сочинения и тесты,пишу классно и быстро,поэтому можете не переживать,что с вашим заказом что-то пойдёт не так)
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Я против войны в Украине!
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