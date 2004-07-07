12276676

Марина 12276676

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Если ищешь классный текст,за короткое время тебе точно сюда!

Привет)

Меня зовут Марина и мне 19. Я закончила школу с отличием.Основной моей деятельностью на данный момент является учёба.

Обожаю писать сочинения и тесты,пишу классно и быстро,поэтому можете не переживать,что с вашим заказом что-то пойдёт не так)

Первые пару заказов почти бесплатно!!

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