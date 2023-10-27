Перепечатка текста

Перепечатка текстов которая включает в себя? печать текста с отсканированных документов: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесение правок набор информации представленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.