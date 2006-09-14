Front-end разработчик

Я фронтенд-разработчик с опытом создания адаптивных и интерактивных веб-сайтов. Занимаюсь разработкой сайтов с использованием современных технологий и фреймворков, таких как JavaScript, React, HTML, CSS и jQuery. Моя цель — создавать удобные и привлекательные веб-приложения, которые работают на всех устройствах.

Навыки