Я фронтенд-разработчик с опытом создания адаптивных и интерактивных веб-сайтов. Занимаюсь разработкой сайтов с использованием современных технологий и фреймворков, таких как JavaScript, React, HTML, CSS и jQuery. Моя цель — создавать удобные и привлекательные веб-приложения, которые работают на всех устройствах.
Навыки
HTML5 — создание семантически правильной структуры веб-страниц.
CSS3 (Flexbox, Grid) — верстка адаптивных сайтов, кроссбраузерная совместимость.
JavaScript (ES6+) — работа с современными стандартами JavaScript.
jQuery — упрощение работы с DOM и создание интерактивных элементов.
React — разработка компонентных интерфейсов для современных SPA-приложений.
Git — контроль версий и работа с системами совместной разработки.
Адаптивная верстка — создание сайтов, которые отлично смотрятся на мобильных устройствах и планшетах.