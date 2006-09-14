123Goray123

Олександр Горай 123Goray123

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Front-end разработчик

Я фронтенд-разработчик с опытом создания адаптивных и интерактивных веб-сайтов. Занимаюсь разработкой сайтов с использованием современных технологий и фреймворков, таких как JavaScript, React, HTML, CSS и jQuery. Моя цель — создавать удобные и привлекательные веб-приложения, которые работают на всех устройствах.

Навыки

  • HTML5 — создание семантически правильной структуры веб-страниц.

  • CSS3 (Flexbox, Grid) — верстка адаптивных сайтов, кроссбраузерная совместимость.

  • JavaScript (ES6+) — работа с современными стандартами JavaScript.

  • jQuery — упрощение работы с DOM и создание интерактивных элементов.

  • React — разработка компонентных интерфейсов для современных SPA-приложений.

  • Git — контроль версий и работа с системами совместной разработки.

  • Адаптивная верстка — создание сайтов, которые отлично смотрятся на мобильных устройствах и планшетах.

Портфолио

  • Foto
    Foto
    16 просмотров
  • HTML
    HTML
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  • CSS
    CSS
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  • Js
    Js
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