$80
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать дизайн открытки. Подробная информация в техническом задании. Ждем Ваших вариантов! Конкурс до 09.08.16, потом объявляем победителей.
Дизайн продукции2 исполнителя
Завершен
9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать дизайн открытки. Подробная информация в техническом задании. Ждем Ваших вариантов! Конкурс до 09.08.16, потом объявляем победителей.
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать дизайн логотипа. Подробная информация в техническом задании. Ждем Ваших вариантов! Конкурс до 08.08.16, потом объявляем победителей.