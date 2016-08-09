12finen

Оксана 12finen

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$160
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Дизайн открытки

    $80

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать дизайн открытки. Подробная информация в техническом задании. Ждем Ваших вариантов! Конкурс до 09.08.16, потом объявляем победителей.

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип

    $80

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать дизайн логотипа. Подробная информация в техническом задании. Ждем Ваших вариантов! Конкурс до 08.08.16, потом объявляем победителей.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Дизайн открытки
Понятное задание, быстрая оплата. Все отлично)!
Рекомендую Дарью как очень хорошего дизайнера! От общения остались хорошие впечатления.
Ответный отзыв
zelvolk
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн открытки
Задание конкурса понятное, хорошая обратная связь, быстрая оплата работы. Спасибо, была рада сотрудничеству :)
Хорошее качество работы! Рекомендуем.
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
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Работой с Оксаной очень доволен! Интересный творческий конкурс. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, и постоянно на связи! Коллеги рекомендую как порядочного заказчика!
Константин отработал на высшем уровне не смотря на свой возраст. Очень перспективный молодой человек. Рекомендую всем, к работе подходит с душой.
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип
Отличный конкурс! Буду рад сотрудничеству!
Михаил профессионал. Работает на очень высоком уровне. Рекомендуем как одного из лучших дизайнеров этого сайта!
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