Здравствуйте. Меня зовут Сергей, мне 40 лет и я давно подыскиваю себе вакансию, где я мог бы приложить свои умения, занимаясь при этом творчеством.

Здравствуйте. Меня зовут Сергей, мне 40 лет и я давно подыскиваю себе вакансию, где я мог бы приложить

свои знания и умения, занимаясь при этом творческой работой. С детства пишу прозу и стихи, правда больше "в стол", но сейчас, благодаря соцсетям веду свой блог во Вконтакте и Фейсбуке, где у меня несколько тысяч подписчиков. Очень люблю учиться и всегда использую все возможности, которые появляются на моём пути для получения новых знаний. Очень интересует работа на удалёнке. И из-за свободного графика и из-за возможности заниматься ей в любом уголке мира. Очень люблю путешествовать и для меня такая работа была бы идеальным вариантом.

С уважением , Сергей