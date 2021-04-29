Создаю сайты и являюсь графическим дизайнером

Здравствуйте!

Меня зовут Ксения, я создаю сайты под ключ на Тильде, работая с нулевыми блоками.

Я могу:

-Создать продающий сайт/лендинг

-Анализ конкурентов

-Прототип вашего сайта

-Адаптировать под все устройства

-Подобрать цветовую гамму

-Сделать индивидуальный дизайн

-Подключить домен и платежную систему

-Сделать акцент на Ваших сильных сторонах

- Настройка базовой seo

Выполню всю работу точно в срок!

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Перед началом работы обсудим с Вами все детали !

Учитываю все Ваши пожелания )

Всегда на связи!

Если у вас есть вопросы, то напишите мне ,я отвечу подробно и понятно)

Буду рада сотрудничеству с Вами!)