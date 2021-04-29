Создаю сайты и являюсь графическим дизайнером
Здравствуйте!
Меня зовут Ксения, я создаю сайты под ключ на Тильде, работая с нулевыми блоками.
Я могу:
-Создать продающий сайт/лендинг
-Анализ конкурентов
-Прототип вашего сайта
-Адаптировать под все устройства
-Подобрать цветовую гамму
-Сделать индивидуальный дизайн
-Подключить домен и платежную систему
-Сделать акцент на Ваших сильных сторонах
- Настройка базовой seo
Выполню всю работу точно в срок!
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Перед началом работы обсудим с Вами все детали !
Учитываю все Ваши пожелания )
Всегда на связи!
Если у вас есть вопросы, то напишите мне ,я отвечу подробно и понятно)
Буду рада сотрудничеству с Вами!)
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