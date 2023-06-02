Здраствуйте
Меня зовут Дима занимаюсь 3д моделированием чуть больше 1-го года.
По поводу работы можете еще написать в телеграм https://t.me/killarequiem
Мой Behance https://www.behance.net/killarequiem
Портфолио
- Кресло25 просмотров
- Наушники22 просмотра
- SHAMAN61 просмотр
- Рик32 просмотра
- Зим13 просмотров
- Камень20 просмотров
- Морской Дракон20 просмотров
- Чебурек17 просмотров
- Призрак13 просмотров
- Космонафт15 просмотров
- Стилизованные сцены13 просмотров
- Стилизованный домик15 просмотров