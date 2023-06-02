13Rai

Дима 13Rai

 
22 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Здраствуйте

Меня зовут Дима занимаюсь 3д моделированием чуть больше 1-го  года.

По поводу работы можете еще написать в телеграм  https://t.me/killarequiem
Мой Behance https://www.behance.net/killarequiem

Портфолио