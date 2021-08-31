Я делаю фотоколлажи, также делаю визитки, баннеры, листовки, буклеты, логотипы. К каждой работе подхожу ответственно, с соблюдением всех сроков и пожеланий.

Различные фотоколлажи, обработку фотографии, листовки, буклеты, визитки, баннеры, логотипы, можно выставить, как на публикацию, так и оформлять разные соц. сети. Возможно вы кому-то из друзей или родственников хотите сделать подарок, так лучший подарок это фотоколлаж, визитка, баннер, логотип, листовка, буклет.

Нужно для заказа:

Для Фотоколлажа От Вас Мне Нужно:

Фотографии хорошего качества и ваши пожелания.

Для Визиток, Листовок, Буклетов, Баннеров, Логотипов, От Вас Мне Нужно:

Предоставить ту информацию о человеке или компании, магазина или салона, которая должна присутствовать на визитной карточке или на баннере, или на логотипе.