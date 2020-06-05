14051963

Анна 14051963

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
"Познание начинается с удивления".

Магистр филологии

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

katya_psych
26 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать три статьи (украинский и русский языки)
Анна хорошо справилась с поставленной задачей. Статьи качественные, полностью соответствую нашей тематике. Очень хорошо написанный текст, уникальность работ 100%. Очень понравилось работать с Анной. Все на высочайшем уровне.
Отличный Заказчик! Понятная постановка задачи, быстрая приемка работы и оплата. Было приятно и легко работать - особенно, когда заказчик разбирается в нюансах темы и дает небольшую, но все же свободу творчества! Спасибо)
Ответный отзыв