...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Анна хорошо справилась с поставленной задачей. Статьи качественные, полностью соответствую нашей тематике. Очень хорошо написанный текст, уникальность работ 100%. Очень понравилось работать с Анной. Все на высочайшем уровне.
Ответный отзыв
Отличный Заказчик! Понятная постановка задачи, быстрая приемка работы и оплата. Было приятно и легко работать - особенно, когда заказчик разбирается в нюансах темы и дает небольшую, но все же свободу творчества! Спасибо)