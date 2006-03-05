Web developer
Верстка сайтов только с чистым кодом. Все качественно и в срок. HTML, CSS, JavaScript, БЭМ, Flexbox, адаптивность, дизайн сайтов, работа в Figme.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен.
Гарантия на верстку и дизайн: в течении недели я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.
Плюсы работать со мной:
✓Не нарушаю сроков
✓Со мной удобно работать
✓Мне важно, чтобы клиент остался доволен
✓Не беру предоплату
✓Готов приступить уже
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