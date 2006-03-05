Web developer

Верстка сайтов только с чистым кодом. Все качественно и в срок. HTML, CSS, JavaScript, БЭМ, Flexbox, адаптивность, дизайн сайтов, работа в Figme.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен.

Гарантия на верстку и дизайн: в течении недели я бесплатно и сразу исправляю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы или замечены позже.

Плюсы работать со мной:

✓Не нарушаю сроков

✓Со мной удобно работать

✓Мне важно, чтобы клиент остался доволен

✓Не беру предоплату

✓Готов приступить уже