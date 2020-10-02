1616ashiso

Web- дизайнер для бизнеса
Меня зовут Дарья и я занимаюсь разработкой сайтов, посредством грамотного построения смысла и организации ниши.
Клиенты захотят купить ваш продукт или услугу, благодаря моим сайтам.
Есть портфолио с работами.
Как я работаю:
1. Анализ целевой аудитории и конкурентов.
2. Написание текста.
3. Разработка прототипа
4. Верстка сайта
5. Подключение домена
6. передача доступа от сайта и всех данных.
На каждом этапе предоставляю отчет и внос правок. Всегда открыта для интересных идей и предложений.
Действие аккаунта приостановлено!