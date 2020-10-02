1616ashiso

Web- дизайнер для бизнеса

Меня зовут Дарья и я занимаюсь разработкой сайтов, посредством грамотного построения смысла и организации ниши.

Клиенты захотят купить ваш продукт или услугу, благодаря моим сайтам.

Есть портфолио с работами.

Как я работаю:

1. Анализ целевой аудитории и конкурентов.

2. Написание текста.

3. Разработка прототипа

4. Верстка сайта

5. Подключение домена

6. передача доступа от сайта и всех данных.

На каждом этапе предоставляю отчет и внос правок. Всегда открыта для интересных идей и предложений.