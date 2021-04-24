Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...
- Встраиваемые системынет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...Встраиваемые системынет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). В программе TkGate. Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе TkGate. Также нужно нарисовать временные графики, ...Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать монтаж схемы в программе TkGate.Схема контроллера 8051. Бюджет и сроки обсудим... Спасибо!Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад