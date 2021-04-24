1Rave1

Дмитрий 1Rave1

 
47 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Сконструировать схему контроллера intel 8051.

    Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...

    Встраиваемые системынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Схему контроллера intel 8051

    Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сконструировать схему контроллера intel 8051

    Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе, например TkGate.Также нужно нарисовать временные графики, которые ...

    Встраиваемые системынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Схему контроллера intel 8051

    Нужно сконструировать схему контроллера intel 8051. Схема должна быть сделана из логических вентилей, триггеров и простых блоков(по типу сложения, умножения). В программе TkGate. Можно использовать готовые блоки, которые есть в программе TkGate. Также нужно нарисовать временные графики, ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад