Доброго времени суток!
2017 год.
Менеджер по холодным продажам.
2018 год.
Супервайзер
-Обучение персонала.
- Регулярные тренинги по повышению эффективности отдела продаж.
- Прослушка разговоров их анализ, работа над ошибками с менеджерами.
- И вся остальная рутинная работа :)
2019 - 2022 год.
Руководитель удаленного контакт центра. (штат 20 сотрудников)
- Написание продажных скриптов.
- Подготовка к презентации товара.
- Администрирование 1с.
- Контроль и анализ ключевых показателей эффективности.
- Обучение супервайзеров установкам и корпоративным правилам.
- Подключение и полная настройка таких АТС как: Phonet и Binotel.
- Разработка новых проектов и их реализация, обучение под новые проекты руководителей.
2022 после 24.02.2022
Работа в различных проектах.
Рекламных предложений (скидки, акции, горячие предложения )
Также не малый опыт в переводах текстов и редактированию на различные тематики.
Работа с социальными сетями и на всех просторах интернета, анализ, разбор под вашу задачу.
Как говориться я не буду громким, при любой работе я выкладываюсь на все 100% как говорит мой опыт, все приятно работать с человеком который дает гарантию и отвечает за выполнения задания в срок. Я в свою очередь гарантирую выполнения вашего ТЗ в кротчайшие сроки, без единой проволочки.