Любую задачу можно решить и в этом я вам помогу!

Доброго времени суток!

2017 год.

Менеджер по холодным продажам.

2018 год.

Супервайзер

-Обучение персонала.

- Регулярные тренинги по повышению эффективности отдела продаж.

- Прослушка разговоров их анализ, работа над ошибками с менеджерами.

- И вся остальная рутинная работа :)

2019 - 2022 год.

Руководитель удаленного контакт центра. (штат 20 сотрудников)

- Написание продажных скриптов.

- Подготовка к презентации товара.

- Администрирование 1с.

- Контроль и анализ ключевых показателей эффективности.

- Обучение супервайзеров установкам и корпоративным правилам.

- Подключение и полная настройка таких АТС как: Phonet и Binotel.

- Разработка новых проектов и их реализация, обучение под новые проекты руководителей.

2022 после 24.02.2022

Работа в различных проектах.

Рекламных предложений (скидки, акции, горячие предложения )

Также не малый опыт в переводах текстов и редактированию на различные тематики.

Работа с социальными сетями и на всех просторах интернета, анализ, разбор под вашу задачу.

Как говориться я не буду громким, при любой работе я выкладываюсь на все 100% как говорит мой опыт, все приятно работать с человеком который дает гарантию и отвечает за выполнения задания в срок. Я в свою очередь гарантирую выполнения вашего ТЗ в кротчайшие сроки, без единой проволочки.