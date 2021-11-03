UX/UI Design
Меня зовут Сара Ландау. Я ui ux дизайнер из Санкт-Петербурга. Мне нравятся открытые исходные коды, красивые решения, чистый код, Linux и всевозможные забавные вещи. Я свободно владею html, css, javascript и изучаю react js. В свободное время я изучаю новые языки, такие как ruby и swift, катаюсь на доске, веду канал Telegram, создаю небольшие проекты, работаю с 3D-печатью. Последний год я занимаюсь веб-дизайном и занимаюсь разработкой. Я помогаю экспертам и предприятиям развивать свой продукт. Каждый свой проект я создаю особенным, продуманным и эффективным. Слежу за тенденциями дизайна и создаю сайты в современном стиле. Еще я работаю с gulp, sass, tilda, wordpress, jquery. Редакторы: Adobe Photoshop, Figma, иллюстратор.
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$120
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Портфолио
- Website for agency33 просмотра
- Landing page for fitness club50 просмотров
- Website for coffee-bar41 просмотр
- Landing page, ui-ux-design58 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
9 баллов
2 года назад
Все сделано быстро, на должном уровне, исполнитель всегда на связи. Рекомендую. Соотношение цены - качество идеальные.
Ответный отзыв
Заказчик быстро отвечал, с оплатой никаких проблем не возникло. Рекомендую.