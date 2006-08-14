1mbn

Павел Романов 1mbn

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Сайт партнерской программы

    $500

    Сделать сайт с партнерской программой аналог www.smscoin.ru ,только проще. нужнор реализовать 1 из 4 сервисов. Дизайн купить на http://www.templatemonster.com/ + добавить на сайте онлайн отчеты(на смскоин это нет)

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • WAP чат

    $250

    Нужно сделать продвинутый wap 2.0 чат за основу берем функционал chat.mail.ru За ТЗ для чата 30$ За сам чат 150$ Условие одно, чат должен быть лучше любого в WAP по функционалу и по удобствам.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложная обработка контента

    $500

    Имеется 3-х часовой mpeg4 файл что с ним надо сделать 0. Скачать файл с ftp 1. Необходимо, разрезать его на куски длиной 0,5 - 2 минуты. Куски резать, сохраняя сюжетную линюю, т.е. на середине действия желательно не прерывать. 2. ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт грабления изображений

    $250

    С заданного списка сайтов ежедневно грабить информацию (она там обновляется так же ежедневно): изображение видео Приводить картинки к заданному размеру, а видео конвертить в 3gp и раскладывать по папкам на сервере.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад