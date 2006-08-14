Сделать сайт с партнерской программой аналог www.smscoin.ru ,только проще. нужнор реализовать 1 из 4 сервисов. Дизайн купить на http://www.templatemonster.com/ + добавить на сайте онлайн отчеты(на смскоин это нет)
- $500Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно сделать продвинутый wap 2.0 чат за основу берем функционал chat.mail.ru За ТЗ для чата 30$ За сам чат 150$ Условие одно, чат должен быть лучше любого в WAP по функционалу и по удобствам.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Несложная wap игра. 10 страниц, админ модуль. ТЗ по запросу.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Имеется 3-х часовой mpeg4 файл что с ним надо сделать 0. Скачать файл с ftp 1. Необходимо, разрезать его на куски длиной 0,5 - 2 минуты. Куски резать, сохраняя сюжетную линюю, т.е. на середине действия желательно не прерывать. 2. ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Много мелкой работы над развитием wap сайта. xhtml php. Оплата по договоренности за каждое обновление или с ежемесячным окладом.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
С заданного списка сайтов ежедневно грабить информацию (она там обновляется так же ежедневно): изображение видео Приводить картинки к заданному размеру, а видео конвертить в 3gp и раскладывать по папкам на сервере.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад