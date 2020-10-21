МЕГАСАЙТ – это эксперты веб разработки, создатели уникальных веб проектов, энтузиасты, задача которых – делать невозможные вещи.

Мы входим в ТОП10 ЛУЧШИХ веб студий Украины по разработке сайтов!

Веб-студия «Мегасайт» – это полный спектр услуг по созданию сайтов. Наша команда – надежные IT-разработчики, которые проектируют и реализовывают проекты любых форматов. Создаем сайты «с нуля» всех видов и любой сложности. Находится наша веб-студия в Киеве, также есть офисы в других городах. Заказать изготовление можно при личной встрече в офисных представительствах или оформить заявку на сайте mega-site.com.ua. Оперативно реагируем на запросы, начинаем переговоры и формирование технического задания.

Специализация компании Направленность веб студии устремлена к разработкам сайтов разных модификаций. Совершаем полное погружение в задачу с разработкой всех аспектов – структуры, дизайна, программного обеспечения.

В частности специализируемся на создании:

Наша веб-студия – это место, где вам окажут комплексные услуги. Вам не придется искать дополнительных исполнителей, все работы выполнят наши специалисты. Создадим бренд, найдем уникальное дизайнерское решение и воплотим идеи.

Принципы сотрудничества с заказчикамиСтудия «Мегасайт» – это лучшая веб-студия Украины, потому что мы ориентируемся на ваши интересы. В основе взаимодействия с клиентами такие ценности:

Качественный сбор и анализ информации. Тщательно анализируем рынок, возможности и перспективы вашей деятельности, определяем особенности и отличия от конкурентов для грамотного маркетингового продвижения.

Выполнение задач любых сложностей. Наша веб-компания берется за проекты презентационного и многофункционального характера. Проконсультируем, обговорим все нюансы и подберем визуальные эффекты, которые раскроют стиль вашей организации.

Ответственность. Команда веб-студии состоит из активных, креативных и целеустремленных СЕО-специалистов и программистов. Это значит, что для поставленной цели они найдут эффективные пути реализации, чтобы раскрыть объект по максимуму.