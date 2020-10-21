Мы входим в ТОП10 ЛУЧШИХ веб студий Украины по разработке сайтов!
Веб-студия «Мегасайт» – это полный спектр услуг по созданию сайтов. Наша команда – надежные IT-разработчики, которые проектируют и реализовывают проекты любых форматов. Создаем сайты «с нуля» всех видов и любой сложности. Находится наша веб-студия в Киеве, также есть офисы в других городах. Заказать изготовление можно при личной встрече в офисных представительствах или оформить заявку на сайте mega-site.com.ua. Оперативно реагируем на запросы, начинаем переговоры и формирование технического задания.
Специализация компании Направленность веб студии устремлена к разработкам сайтов разных модификаций. Совершаем полное погружение в задачу с разработкой всех аспектов – структуры, дизайна, программного обеспечения.
В частности специализируемся на создании:
Принципы сотрудничества с заказчикамиСтудия «Мегасайт» – это лучшая веб-студия Украины, потому что мы ориентируемся на ваши интересы. В основе взаимодействия с клиентами такие ценности:
- Качественный сбор и анализ информации. Тщательно анализируем рынок, возможности и перспективы вашей деятельности, определяем особенности и отличия от конкурентов для грамотного маркетингового продвижения.
- Выполнение задач любых сложностей. Наша веб-компания берется за проекты презентационного и многофункционального характера. Проконсультируем, обговорим все нюансы и подберем визуальные эффекты, которые раскроют стиль вашей организации.
- Ответственность. Команда веб-студии состоит из активных, креативных и целеустремленных СЕО-специалистов и программистов. Это значит, что для поставленной цели они найдут эффективные пути реализации, чтобы раскрыть объект по максимуму.
Портфолио
- Разработка сайтов под ключ74 просмотра
- Разработка сайтов под ключ81 просмотр
- Создание сайта под ключ70 просмотров
- Сайт под ключ123 просмотра
- Краткий список работ56 просмотров