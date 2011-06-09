Анна

Надаю консультацію по фрілансу, а саме по заробітку на завданнях. Мене звати Анна та мені 16 років, я займаюсь фрілансом допомагаю підліткам та старшим заробити гроші в сфері фрілансу. Я надаю змогу працювати в нашому курсі по заробітку на завданнях. Що там є? там є 14 сайтів на яких вже виводили гроші, моє кураторство, я буду вам допомагати в сфері фрілансу, а якщо ви щось не розумієте то можете звернутись до мене, як до куратора. В нас дуже кльові учні та учениці, якщо куратор вам не може відповісти чи він зайняти то ви можете спитати в людей які є в цьому курсі + вам надається цей телеграм канал з заробітком на завданнях там є інструкція та інформація, як працювати на сайтах. Якщо у вас є питання що до курсу запитуйте 🤍