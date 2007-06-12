Майстерність перекладу- це моє все!!!!

Перекладач з багаторічним досвідом у сфері фрілансу. Високий рівень володіння англійською, французькою та українською мовами. Ефективно передаю сенс і стиль оригіналу. Гнучкий графік, завдання вчасно та професійно виконую. Завдяки технічному освітленню, спеціалізуюся на темах IT, техніки та бізнесу.