20Wolf12

Поліна 20Wolf12

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Майстерність перекладу- це моє все!!!!

Перекладач з багаторічним досвідом у сфері фрілансу. Високий рівень володіння англійською, французькою та українською мовами. Ефективно передаю сенс і стиль оригіналу. Гнучкий графік, завдання вчасно та професійно виконую. Завдяки технічному освітленню, спеціалізуюся на темах IT, техніки та бізнесу.

Написание отзывов

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Дякую вам
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#795
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#278
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#539