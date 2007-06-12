Майстерність перекладу- це моє все!!!!
Перекладач з багаторічним досвідом у сфері фрілансу. Високий рівень володіння англійською, французькою та українською мовами. Ефективно передаю сенс і стиль оригіналу. Гнучкий графік, завдання вчасно та професійно виконую. Завдяки технічному освітленню, спеціалізуюся на темах IT, техніки та бізнесу.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дякую вам
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $1от 1 дня
#795
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#278
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#539