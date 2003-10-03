22-4565

Султан Джамилов 22-4565

 
20 летКиргизия/Бишкек
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
!& Качественная верстка в срок ---- в процессе работы 100% концентрация на проекте и полная отдача <===)

О себе:

Меня зовут Султан я из города Бишкек. Увлекаюсь программированием более 2 лет. Учусь в университете, факультет - Интернет технологии и управление. Часто подрабатываю фрилансером. В работе с клиентами стараюсь выкладываться по максимуму и пытаюсь удовлетворить их просьбы. Для меня самое главное качественно выполнить свою работу и чтобы клиент остался доволен)).

При работе со мной:

-полная эффективность с моей стороны

-учитываются все нюансы и доработки в процессе верстки

-работа на качество

Связь:

Ответственность:

-ответственно подхожу к любой работе

-начинаю сразу же делать свою работу чтобы успеть в срок

-каждая просьба клиента учитывается и будет сделано

-всегда стараюсь закончить работу в срок

-моментальный ответ в соцсетях или на звонки

Верстка:

  • HTML5-8,

  • CSS,

  • JS

Знание языков:

  • JavaScript,

  • Python

Учеба:

  • Курсы по JS - 1год,

  • Университет - 2года

Библиотеки и фреймворки:

  • Bootstrap,

  • slick

JavascriptPythonCSSBootstrap