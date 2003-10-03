О себе:
Меня зовут Султан я из города Бишкек. Увлекаюсь программированием более 2 лет. Учусь в университете, факультет - Интернет технологии и управление. Часто подрабатываю фрилансером. В работе с клиентами стараюсь выкладываться по максимуму и пытаюсь удовлетворить их просьбы. Для меня самое главное качественно выполнить свою работу и чтобы клиент остался доволен)).
При работе со мной:
-полная эффективность с моей стороны
-учитываются все нюансы и доработки в процессе верстки
-работа на качество
Связь:
Telegram - Lugi_200
gmail почта - [email protected]
Ответственность:
-ответственно подхожу к любой работе
-начинаю сразу же делать свою работу чтобы успеть в срок
-каждая просьба клиента учитывается и будет сделано
-всегда стараюсь закончить работу в срок
-моментальный ответ в соцсетях или на звонки
Верстка:
HTML5-8,
CSS,
JS
Знание языков:
JavaScript,
Python
Учеба:
Курсы по JS - 1год,
Университет - 2года
Библиотеки и фреймворки:
Bootstrap,
slick