!& Качественная верстка в срок ---- в процессе работы 100% концентрация на проекте и полная отдача <===)

О себе:

Меня зовут Султан я из города Бишкек. Увлекаюсь программированием более 2 лет. Учусь в университете, факультет - Интернет технологии и управление. Часто подрабатываю фрилансером. В работе с клиентами стараюсь выкладываться по максимуму и пытаюсь удовлетворить их просьбы. Для меня самое главное качественно выполнить свою работу и чтобы клиент остался доволен)).

При работе со мной:

-полная эффективность с моей стороны

-учитываются все нюансы и доработки в процессе верстки

-работа на качество

Связь:

Telegram - Lugi_200

gmail почта - [email protected]

Ответственность:

-ответственно подхожу к любой работе

-начинаю сразу же делать свою работу чтобы успеть в срок

-каждая просьба клиента учитывается и будет сделано

-всегда стараюсь закончить работу в срок

-моментальный ответ в соцсетях или на звонки

Верстка:

HTML5-8,

CSS,

JS

Знание языков:

JavaScript,

Python

Учеба:

Курсы по JS - 1год,

Университет - 2года

Библиотеки и фреймворки: