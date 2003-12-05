Книжная иллюстрация/2D/Концепт

Привет, я Екатерина

Амбициозная и не конфликтная, выслушаю Вас и по мере необходимости предложу свои идеи.

Процесс работы:

1. Перед началом работы вышлите мне чёткое тз, в котором должно быть:

- описание что именно вы хотите, включая самые мельчайшие подробности;

- референсы (одежда/окружение/и т.д)

- цветовая гамма работы;

- можете попросить сделать меня работу "на свой вкус", в таком случае все правки и цена за них будут обсуждаться отдельно;

2. Предоплата.

Я работаю по предоплате 50%. Вы можете внести её сразу, или после парочки скетчей которые мы утвердим.

3. В процессе работы я буду показывать Вам как идут дела. На этом этапе мелкие правки Вы можете вносить бесплатно, а вот более глобальные повлияют на цену. Глобальные правки это:

- если Вы решите отойти от изначального скетча и поменять позу или ракурс;

- изменение цветовой гаммы;

- какие-то детали которые уже проработаны до финальной стадии и исправить их означает переделывать с ноля;

4. По окончанию я высылаю Вам работу в плохом качестве или с вотермаркой, если Вас всё устраивает то оплачиваются остальные 50% и я отдаю работу полностью.

Отсылаю работу в любом качестве, так же по Вашему желанию могу выслать PSD файл.

Телеграм: @loiri

Вконтакте: @loiri

WhatsApp: +79999269662