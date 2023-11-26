Frontend Developer

Я веб-программист из Азербайджана, занимаюсь разработкой, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.

- Знание:

HTML5 + CSS3 + SASS + Bootstrap + Figma(Для верстки по макету) + JavaScript + React.JS + Next.JS

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Связь: