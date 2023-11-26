23Alilzazden

Наргиз Алиева 23Alilzazden

 
22 годаАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Frontend Developer

Я веб-программист из Азербайджана, занимаюсь разработкой, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.

- Знание:

HTML5 + CSS3 + SASS + Bootstrap + Figma(Для верстки по макету) + JavaScript + React.JS + Next.JS
Ответственность:

- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи

Связь:

  • e-mail: [email protected]

  • телеграм: @alilzade


    Буду рада сотрудничеству!
    Гарантии: в течении недели, после сдачи работы, я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и обнаружены позже.

    GitHub - https://github.com/NargizAladdinli?tab=repositories

JavascriptBootstrapFigma
Портфолио