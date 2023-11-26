Наргиз Алиева 23Alilzazden23Alilzazden
22 годаАзербайджан/Баку
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Frontend Developer
Я веб-программист из Азербайджана, занимаюсь разработкой, хочу предоставить свои услуги в качестве фрилансера.
- Знание:
HTML5 + CSS3 + SASS + Bootstrap + Figma(Для верстки по макету) + JavaScript + React.JS + Next.JS
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: @alilzade
Буду рада сотрудничеству!
Гарантии: в течении недели, после сдачи работы, я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и обнаружены позже.
GitHub - https://github.com/NargizAladdinli?tab=repositories
Портфолио
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