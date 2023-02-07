23oksana23

Працюю на результат! Гарантія, якість та своєчасне виконання.
Вітаю вас на своєму акаунті
Мене звати Оксана , я копірайтер та перекладач (українська, російська, німецька та англійська мови).
Допоможу вам в вирішені ваших завдань.
Маю великий досвід з перекладами, редагуванням текстів різної тематики та перевіркою документів. Працювала в логістиці.
Відповідальна, працюю швидко, якісно та за приємну ціну.
Буду рада співпраці.
Впевнена ви залишитесь задоволені моєю роботою.
Поки хтось обіцяє , я роблю!