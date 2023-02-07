23oksana23

Працюю на результат! Гарантія, якість та своєчасне виконання.

Вітаю вас на своєму акаунті

Мене звати Оксана , я копірайтер та перекладач (українська, російська, німецька та англійська мови).

Допоможу вам в вирішені ваших завдань.

Маю великий досвід з перекладами, редагуванням текстів різної тематики та перевіркою документів. Працювала в логістиці.

Відповідальна, працюю швидко, якісно та за приємну ціну.

Буду рада співпраці.

Впевнена ви залишитесь задоволені моєю роботою.

Поки хтось обіцяє , я роблю!