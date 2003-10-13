242_88_242

Решу вашу проблему!

Обращаясь ко мне вы сможете:

-Сэкономить ваши деньги,ведь я стараюсь качественно выполнять работу с вашим небольшим бюджетом,чтобы каждый смог себе позволить решить свою проблему и достичь желаемого результата✅

-Получить то что вы хотите за небольшой срок.В данном этапе жизни я стараюсь много работать,а главное качественно и быстро для того,чтобы каждый мой клиент в краткие сроки получал желаемое✅

Отлично умею владеть:

-Цветокоррекцией

-Работой с текстомт✍

-Базовыми эффектами(переходы ,блюр ,тряска и тд)

-Отлично сочетать музыку с множеством видеороликов

-Быстро выполнять свою работу за лучшую цену螺

-И главное слушать заказчика,чтобы качественно решить его проблему

Даю вам свои гарантии на бесплатные доработки в случае частичного неудовлетворения!

Мой ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCLDGqOxhuA624El3zJQZEGw/videos