Менеджер блогера

Чем я буду вам полезна:

• общение с рекламодателями, разбор запросов, согласование рекламы в соответствии с вашими предпочтениями и свободными датами

• ведение календаря по рекламным публикациям на гугл/яндекс дисках с напоминаниями о выходе рекламе

• работа с вашим директом, общение с подписчиками, ответы на их вопросы, перенаправление на PR-страницу рекламных запросов

• выполнение различных организационных поручений, если вам вдруг что-то потребуется

• проведение конкурса и розыгрыша через специальные сервисы

• составление таблицы по результатам рекламы (данные по дате рекламы, количеству подписчиков у площадки, подпискам).

• согласование вашей рекламы и той, что размещаете у себя

Помимо этого, есть услуги на краткосрочное сотрудничество:

• подбор рекламных площадок для продвижения вашего блога, то есть ведение рекламы от начала поиска и до конечного результата по запросу статистики

• помощь в администрировании гива: сбор всей необходимой информации со спонсоров, контроль всего процесса, проведение розыгрышей

Со своей стороны гарантирую полную конфиденциальность.

На связи с 9.00 до 22.30