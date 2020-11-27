Чем я буду вам полезна:
• общение с рекламодателями, разбор запросов, согласование рекламы в соответствии с вашими предпочтениями и свободными датами
• ведение календаря по рекламным публикациям на гугл/яндекс дисках с напоминаниями о выходе рекламе
• работа с вашим директом, общение с подписчиками, ответы на их вопросы, перенаправление на PR-страницу рекламных запросов
• выполнение различных организационных поручений, если вам вдруг что-то потребуется
• проведение конкурса и розыгрыша через специальные сервисы
• составление таблицы по результатам рекламы (данные по дате рекламы, количеству подписчиков у площадки, подпискам).
• согласование вашей рекламы и той, что размещаете у себя
Помимо этого, есть услуги на краткосрочное сотрудничество:
• подбор рекламных площадок для продвижения вашего блога, то есть ведение рекламы от начала поиска и до конечного результата по запросу статистики
• помощь в администрировании гива: сбор всей необходимой информации со спонсоров, контроль всего процесса, проведение розыгрышей
Со своей стороны гарантирую полную конфиденциальность.
На связи с 9.00 до 22.30