247

Рустам Гильмутдинов 247

 
NaN летУкраина/Каменское
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Уважаемые заказчики!

Работу над программными проектами я начинаю с составления ТЗ. Оно может быть формальным или неформальным - на усмотрение заказчика. Главное чтобы четко был понятен конечный результат и исходные данные. Далее мы его утверждаем, договариваемся об оплате и можно начинать.

В работе использую багтрекер Mantis, PHPDocumentor. Код всегда хорошо документирован и имеет модульную структуру.

После завершения проекта вы смело можете обращаться по любым вопросам. Все изменения/исправления в рамках начального задания я делаю бесплатно.

С уважением,

Рустам

Отзывы заказчиков
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9000
0 баллов
14 лет назад
Переделать denaq.com
К сожалению Рустам не вписался по срокам. И не вписался очень сильно. В целом Рустам показал себя человеком приличным и знающим, но все же серьезные проекты в условиях жесткого цейтнота не для него. С Рустамом вполне можно иметь дело, но по заданиям помельче.
godzeus
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
$30
10 баллов
15 лет назад
Требуется прикрутить систему paypal на сайт.
Молодец! Сделал мне хорошую систему оплат, качественно и в срок.
Спасибо Александру за интересный проект Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
rgruslan
Руслан 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Карты Google с помощью API
Быстро и качественно исполняет работу. Отличный фрилансер.
Четкие требования. Быстрая оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв