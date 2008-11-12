Уважаемые заказчики!
Работу над программными проектами я начинаю с составления ТЗ. Оно может быть формальным или неформальным - на усмотрение заказчика. Главное чтобы четко был понятен конечный результат и исходные данные. Далее мы его утверждаем, договариваемся об оплате и можно начинать.
В работе использую багтрекер Mantis, PHPDocumentor. Код всегда хорошо документирован и имеет модульную структуру.
После завершения проекта вы смело можете обращаться по любым вопросам. Все изменения/исправления в рамках начального задания я делаю бесплатно.
С уважением,
Рустам
Отзывы заказчиков
$9000
0 баллов
14 лет назад
К сожалению Рустам не вписался по срокам. И не вписался очень сильно. В целом Рустам показал себя человеком приличным и знающим, но все же серьезные проекты в условиях жесткого цейтнота не для него. С Рустамом вполне можно иметь дело, но по заданиям помельче.
$30
10 баллов
15 лет назад
Молодец! Сделал мне хорошую систему оплат, качественно и в срок.
Ответный отзыв
Спасибо Александру за интересный проект Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$20
10 баллов
15 лет назад
Быстро и качественно исполняет работу. Отличный фрилансер.
Ответный отзыв
Четкие требования. Быстрая оплата. Отличный заказчик!