Уважаемые заказчики!

Работу над программными проектами я начинаю с составления ТЗ. Оно может быть формальным или неформальным - на усмотрение заказчика. Главное чтобы четко был понятен конечный результат и исходные данные. Далее мы его утверждаем, договариваемся об оплате и можно начинать.

В работе использую багтрекер Mantis, PHPDocumentor. Код всегда хорошо документирован и имеет модульную структуру.

После завершения проекта вы смело можете обращаться по любым вопросам. Все изменения/исправления в рамках начального задания я делаю бесплатно.

С уважением,

Рустам