М. Київ
063 701 51 98
Мета
Озвучення роликів, книг, декламування віршів.
Освіта:
▪ 2010-2012 р. Закінчила «Ніжинський обласний педагогічний
ліцей ім.Гоголя»
Факультет:«фізико-математичний»
2012- 2016 закінчила «Український Гуманітарний Інститут»
За спеціальністю «Журналістика та
інформація». Є ученицею диктора Дмитра
Хоркіна. Де вдосконалюю свої професійні
навички -теле -радіо ведучої.
Маю навички професійно та невимушено
триматися в кадрі. Енергійна, працелюбна,
з позитивними поглядами на життя.
Набуті професійні навички:
Успішно проходила практику в таких
установах:
«Національна радіокомпанія України» у відділі «Соціальних
новин».
Збирала, обробляла інформацію, готувала новинні
тексти до начитки, озвучувала.
«Українське інформаційне агенство» , «УНІАН» - де
завданням було написання пресс-релізів,
звітів по відвіданим пресс-конференціям.
Додаткові відомості:
▪ Знання пакету программ MSOffice(Word,Excel), впевнений користувач інтернету.
▪ Знання іноземних мов: англійська – рівень
intermediate.
▪ Активно приймала участь в громадському житті вишу.Маю навички управлінням персоналом до
50-ти чоловік. Займала в студентській
раді посаду «Міністра культури».
▪ Хоббі: вивчаю психологію, розвиваюся за
професійним направленням “журналістика”
▪ Успішно закінчила автошколу — отримала
посвідчення водія.