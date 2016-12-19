Профессиональный диктор

М. Київ

[email protected]

063 701 51 98

Мета

Озвучення роликів, книг, декламування віршів.

Освіта :

▪ 2010-2012 р. Закінчила «Ніжинський обласний педагогічний

ліцей ім.Гоголя»

Факультет:«фізико-математичний»

2012- 2016 закінчила «Український Гуманітарний Інститут»

За спеціальністю «Журналістика та

інформація». Є ученицею диктора Дмитра

Хоркіна. Де вдосконалюю свої професійні

навички -теле -радіо ведучої.

http://khorkin.com/ritorika

Маю навички професійно та невимушено

триматися в кадрі. Енергійна, працелюбна,

з позитивними поглядами на життя.

Набуті професійні навички :

Успішно проходила практику в таких

установах:

«Національна радіокомпанія України» у відділі «Соціальних

новин».

Збирала, обробляла інформацію, готувала новинні

тексти до начитки, озвучувала.

«Українське інформаційне агенство» , «УНІАН» - де

завданням було написання пресс-релізів,

звітів по відвіданим пресс-конференціям.

Додаткові відомості :

▪ Знання пакету программ MSOffice(Word,Excel), впевнений користувач інтернету.

▪ Знання іноземних мов: англійська – рівень

intermediate.

▪ Активно приймала участь в громадському житті вишу.Маю навички управлінням персоналом до

50-ти чоловік. Займала в студентській

раді посаду «Міністра культури».

▪ Хоббі: вивчаю психологію, розвиваюся за

професійним направленням “журналістика”

▪ Успішно закінчила автошколу — отримала

посвідчення водія.