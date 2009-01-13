24rus

Денис Гуськов 24rus

 
40 летРоссия/Красноярск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужен текст
Замечательно составленный текст. Спасибо.
Станислав - отличный заказчик и приятный в общении молодой человек. Поначалу я недопонял суть задания, но Станислав дал мне возможность исправиться. Работать с ним понравилось, буду рад, если обратить еще не раз ко мне. Рекомендую всем.
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masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$4
9 баллов
15 лет назад
Нужна статья об офисной технике
Быстро написал текст, текст неплохой.
Хороший работодатель с четко сформулированными ТЗ. Все условия выполнены, работа оплачена. Спасибо!
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aressto
Роман 
40 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Копирайтеры и рерайтеры
Отличная работа. Будет сотрудничать.
Рад буду с Вами сотрудничать.
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