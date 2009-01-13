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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Замечательно составленный текст. Спасибо.
Ответный отзыв
Станислав - отличный заказчик и приятный в общении молодой человек. Поначалу я недопонял суть задания, но Станислав дал мне возможность исправиться. Работать с ним понравилось, буду рад, если обратить еще не раз ко мне. Рекомендую всем.
$4
9 баллов
15 лет назад
Быстро написал текст, текст неплохой.
Ответный отзыв
Хороший работодатель с четко сформулированными ТЗ. Все условия выполнены, работа оплачена. Спасибо!
$1
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа. Будет сотрудничать.
Ответный отзыв
Рад буду с Вами сотрудничать.