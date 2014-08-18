2primus

Юрий Островский 2primus

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Контекстная реклама (Google Яндекс), продвижение и видеореклама в YouTube

Почему я лучший исполнитель:

Если берусь за проект, делаю все качественно и в срок!

5 лет - опыт работы в интернет-маркетинге (SEO, SEM, SMM, CPA программы)

Сотрудник крупной международной компании (только в личку)

Сертифицированый специалист Google Adwords

https://www.google.com/partners/#i_profile;idtf=104403277745129554739

Связь со мной:

скайп: to_primus

vk: http://vk.com/yuriy.ostrovskiy

Минимальная цена за работу от $100

Портфолио
Контекстная реклама
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