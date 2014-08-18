Контекстная реклама (Google Яндекс), продвижение и видеореклама в YouTube

Почему я лучший исполнитель:

Если берусь за проект, делаю все качественно и в срок!

5 лет - опыт работы в интернет-маркетинге (SEO, SEM, SMM, CPA программы)

Сотрудник крупной международной компании (только в личку)

Сертифицированый специалист Google Adwords

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Связь со мной:

скайп: to_primus

vk: http://vk.com/yuriy.ostrovskiy

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