Контекстная реклама (Google Яндекс), продвижение и видеореклама в YouTube
Почему я лучший исполнитель:
Если берусь за проект, делаю все качественно и в срок!
5 лет - опыт работы в интернет-маркетинге (SEO, SEM, SMM, CPA программы)
Сотрудник крупной международной компании (только в личку)
Сертифицированый специалист Google Adwords
https://www.google.com/partners/#i_profile;idtf=104403277745129554739
Связь со мной:
скайп: to_primus
vk: http://vk.com/yuriy.ostrovskiy
Минимальная цена за работу от $100
Портфолио
- Агентство интернет-рекламы183 просмотра
- СТО Шкода125 просмотров
- Стоматологическая клиника146 просмотров
- Видеореклама в YouTube ТМ Delimano193 просмотра
- Брендовая реклама ТМ Kite (Google, Youtube)182 просмотра
Контекстная реклама
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#734