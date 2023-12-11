Мастер своего дела! Работа на результат!

Я-ваш верный сотрудник и правая рука!

Помогу вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это качественно и быстро!

Украинский и русский мои родные языки, которыми я владею в совершенстве. На высоком уровне владею английским и испанским. Совершенствую знания в французском и немецком языках. Имею значительный опыт в переводах, рерайтинге, наборе и редактирование текстов.

Работаю на результат и на совесть, выполню заказ быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене. Буду рада сотрудничеству!