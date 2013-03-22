медик с высшим образованием,исполнительная

Дорогие заказчики, я являюсь копирайтером преимущественно медицинской тематики ,так как имею высшее медицинское образование:

-окончила Сумской медицинский институт, квалификация -семейный доктор;

-окончила интернатуру по семейной медицине;

-защитила магистратуру.

Я обладаю большим объемом знаний и опытом работы и при этом активно занимаюсь самообразованием. Стараюсь находится в курсе последних протоколов лечения.

Заниматься копирайтом решила ,когда ушла в декретный отпуск.

У меня есть небольшие требования и к Вам, уважаемые заказчики:

1.Я не пишу на интимные темы ,если они не связаны вплотную с медициной.

2.Я не беру срочные заказы(минимальное время выполнения не менее 24 часов).

Оплата: WMZ, WMR, WMU, на счет Приватбанка (гривна, доллар, евро).

Язык русский, украинский.

Ну а вот теперь: "Буду рада сотрудничеству!".