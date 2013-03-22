30alllla

Алла Власенко 30alllla

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
медик с высшим образованием,исполнительная

Дорогие заказчики, я являюсь копирайтером преимущественно медицинской тематики ,так как имею высшее медицинское образование:

-окончила Сумской медицинский институт, квалификация -семейный доктор;

-окончила интернатуру по семейной медицине;

-защитила магистратуру.

Я обладаю большим объемом знаний и опытом работы и при этом активно занимаюсь самообразованием. Стараюсь находится в курсе последних протоколов лечения.

Заниматься копирайтом решила ,когда ушла в декретный отпуск.

У меня есть небольшие требования и к Вам, уважаемые заказчики:

1.Я не пишу на интимные темы ,если они не связаны вплотную с медициной.

2.Я не беру срочные заказы(минимальное время выполнения не менее 24 часов).

Оплата: WMZ, WMR, WMU, на счет Приватбанка (гривна, доллар, евро).

Язык русский, украинский.

Ну а вот теперь: "Буду рада сотрудничеству!".

Отзывы заказчиков

varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, поиск информац. (медицина)
Написание статей
Очень толковый копирайтер. Сотрудничаем по наполнению медицинского сайта. Все устраивает. Надежный человек- я полностью доволен. Спасибо. Продолжаем сотрудничество. С уважением, Евгений Варава
Приятно сотрудничать с ответственным, конкретно понимающим задачи заказчиком. Евгений - доброжелателен, порядочный заказчик и прекрасный учитель. Совместная работа-само удовольствие. Рекомендую!
Ответный отзыв
ToMillion
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Рерайт исходников на медицинскую тематику
Алла - грамотный и ответственный автор, работает четко по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно сотрудничать с ответственным, вежливым заказчиком. Антон оказался именно таким. ТЗ четкие, оплата своевременная. Сотрудничество приносит только положительные эмоции. Советую его как заказчика!
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