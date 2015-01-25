Белоцкая Анна Николаевна
Дата рождения: 08.05.1987 (27 полных лет)
Контактный телефон: 8(928) 23 72 859
Гражданство: РФ Прописка: Краснодарский край
Адрес проживания: г.Кореновск, ул.Флотская, д.14
Цель: получение работы в должности переводчика
Образование 2008 - 2013 гг.
Высшее: Краснодарский государственный университет культуры и искусств
Факультет: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Специальность: Перевод и переводоведение
Опыт работы: 2008-2013гг. "000 Хендэ Центр Краснодар", должность - администратор
2013 МОБУ СОШ №3, должность - учитель английского языка
Дополнительные сведения : владение ПК (уверенный пользователь)
иностранный язык - английский (свободно)
черты характера: целеустремленность, трудолюбие