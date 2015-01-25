3535

Анна 3535

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Белоцкая Анна Николаевна

Дата рождения: 08.05.1987 (27 полных лет)

Контактный телефон: 8(928) 23 72 859

Гражданство: РФ   Прописка: Краснодарский край

Адрес проживания: г.Кореновск, ул.Флотская, д.14

Цель: получение работы в должности переводчика

Образование        2008 - 2013 гг.

Высшее:                 Краснодарский государственный университет культуры и искусств

Факультет: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Специальность: Перевод и переводоведение

Опыт работы: 2008-2013гг. "000 Хендэ Центр Краснодар", должность - администратор

                           2013  МОБУ СОШ №3, должность - учитель английского языка

Дополнительные сведения : владение ПК (уверенный пользователь)

                                                      иностранный язык - английский (свободно)

                                                      черты характера: целеустремленность, трудолюбие

                           

Переводы
нет отзывов
$6/час
от $6от 3 дней
нет рейтинга