примерно 9000 знаков
Переводы16 заявок
Закрыт
9 лет назад
примерно 9000 знаков
1 страница
1 страница до 300 слов
Необходимо качественно, быстро и грамотно перевести контракт на английский язык.
Необходимо грамотно и быстро перевести контракт на английский язык .
Необходимо быстро и качественно перевести контракт (1,5 страницы) на английский язык.
Необходимо быстро и качественно перевести контракт (1,5 страницы) на английский язык.
Необходимо сделать сайт на хорошем движке (сайт англоязычный), дизайн сайта готов (файл в формате psd). Нужно закинуть тексты и сверстать. Все изображения и тексты по продукции будут предоставлены.