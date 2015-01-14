35opt

Юлия 35opt

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$21
10 баллов
9 лет назад
Перевод контракта на английский.
Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением сроков. Рекомендую к сотрудничеству.
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annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Перевести письмо с русского на английский
Большое спасибо за проект! Как всегда, все отлично! Юлия - замечательный заказчик! Рекомендую всем фрилансерам и с удовольствием продолжу сотрудничество!
Восхищаюсь работой Анны, обращаюсь к ней за переводами текстов для наших иностранных партнеров, переводит очень быстро и корректно!
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annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
22 дня назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Перевод дополнительного соглашения с русского на английский
Большое спасибо за проект! Все прошло отлично! Всем рекомендую!
Оперативно и качественно, будем рады дальнейшему сотрудничеству
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SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Перевод контракта
Спасибо за сотрудничество! Всем рекомендую данного заказчика.
Анна, настоящий профессионал своего дела! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Перевод контракта
Спасибо за заказы! Рекомендую как надежного заказчика!
Очень рекомендую данного исполнителя! Работаем постоянно, Анна ни разу нас не подводила. Все быстро и качественно
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