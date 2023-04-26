380664824925

Ірина Жавко 380664824925380664824925
23 годаУкраина/Ужгород
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Працюю якісно,завжди чудовий результат!
Рада вітати Вас на моєму акаунті!
Я з радістю готова Вам допомогти!
Я відмінно володію українською,російською,англійською,німецькою мовами.
Через таку ситуацію в країні вирішила трішки підзаробити допомагаючи Вам!
З легкістю та задоволенням допоможу Вам у написанні статті,перекладі тексту,написанні реферату,редакції будь яких текстів!
Виконую роботу швидко,якісно,за короткий термін.
Рада співпраці.