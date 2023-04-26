380664824925

Працюю якісно,завжди чудовий результат!

Рада вітати Вас на моєму акаунті!

Я з радістю готова Вам допомогти!

Я відмінно володію українською,російською,англійською,німецькою мовами.

Через таку ситуацію в країні вирішила трішки підзаробити допомагаючи Вам!

З легкістю та задоволенням допоможу Вам у написанні статті,перекладі тексту,написанні реферату,редакції будь яких текстів!

Виконую роботу швидко,якісно,за короткий термін.

Рада співпраці.