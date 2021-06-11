Все виды работ в AutoCad 2D/3D. ArtCam. Моделирование для ЧПУ. Photoshop

Доброго времени суток.

Кратко о себе: 34 года, живу в г.Одесса. Окончил Станкостроительный техникум по специальности " Изготовление станков и роботов с программным обеспечением"

Работал: конструктором/дизайнером, нач. конструкторского отдела на мебельном комбинате. Имею 14 лет опыта в работе в AutoCad 2D/3D, ArtCam - и многих других сопутствующих и совместимых программах. Занимаюсь 3D моделированием, модели для ЧПУ. Также 2D и 3D фрезеровкой и токарно-фрезерными работами по дереву. @3DArT.ODESSA