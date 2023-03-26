3DFreeLancer9

Алишер 3DFreeLancer93DFreeLancer9
25 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Здравствуйте. Я совмещаю учёбу и работу. Занимаюсь 3D моделированием, Визуализацией (Render) во Fusion 360. Опыт 3 года. Также увлекаюсь 3D печатью (Знаком с FDM печатью, и немного с SLA.), Photoshop’ом.
Заказы по наброску и эскизам, по фотографиям, по чертежу, по ТЗ.
Все детали обговариваются вначале и иногда по ходу дела.
Цена по договоренности в зависимости от сложности и объёма работы.
Я против войны в Украине!