3DFreeLancer9

Здравствуйте. Я совмещаю учёбу и работу. Занимаюсь 3D моделированием, Визуализацией (Render) во Fusion 360. Опыт 3 года. Также увлекаюсь 3D печатью (Знаком с FDM печатью, и немного с SLA.), Photoshop’ом.

Заказы по наброску и эскизам, по фотографиям, по чертежу, по ТЗ.

Все детали обговариваются вначале и иногда по ходу дела.

Цена по договоренности в зависимости от сложности и объёма работы.