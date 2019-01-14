Опытный 3D cad дизайнер ювелирных изделий любой сложности со знанием технического процесса.

Добрый день. Я Ольга. Работаю в сфере 3D дизайна ювелирных изделий 8 лет. Опыт работы на ювелирном заводе. Создам 3Dфайл ювелирного изделия любой сложности. Пользуюсь 3D Rhinoceros, Zbrush, Matrix, 3D Rendering, Photoshop. Некоторые мои модели вы можете посмотреть в инстаграм @3dcad_design. Буду рада сотрудничать с вами! 