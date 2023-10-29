3Д визуализатор интерьеров. Моделирование объектов.

Доброго времени суток!

Выполняю 3D визуализацию интерьеров, делаю моделирование при необходимости. Работаю в 3ds Max, Corona Renderer, Photoshop.

Что ищу - разовые проекты или долгосрочное сотрудничество по 3D-визуализации интерьеров.

Мои преимущества:

— Большая база 3D моделей

— Четкое соблюдение сроков.

— Отчёт о работе на всех промежуточных этапах.

— Черновые рендеры для согласования.

— Итоговая 3D-визуализация вашего проекта.

Контакты для связи:

Телеграм: https://t.me/vis_yuliya

Behance: https://www.behance.net/48756f19

Инстаграмм: 3dvis_yuliya

Условия работы со мной:

— 300 р/м² (3$)

— 2-3 круга правок в рамках концепции

— Оплата 50/50