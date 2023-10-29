3Д визуализатор интерьеров. Моделирование объектов.
Доброго времени суток!
Выполняю 3D визуализацию интерьеров, делаю моделирование при необходимости. Работаю в 3ds Max, Corona Renderer, Photoshop.
Что ищу - разовые проекты или долгосрочное сотрудничество по 3D-визуализации интерьеров.
Мои преимущества:
— Большая база 3D моделей
— Четкое соблюдение сроков.
— Отчёт о работе на всех промежуточных этапах.
— Черновые рендеры для согласования.
— Итоговая 3D-визуализация вашего проекта.
Контакты для связи:
Телеграм: https://t.me/vis_yuliya
Behance: https://www.behance.net/48756f19
Инстаграмм: 3dvis_yuliya
Условия работы со мной:
— 300 р/м² (3$)
— 2-3 круга правок в рамках концепции
— Оплата 50/50
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Детская для девочкинет просмотров
- Детская комната для мальчиканет просмотров
- Прихожаянет просмотров
- Спальнянет просмотров
- Кухнянет просмотров
- Минимализм в интерьеренет просмотров
- Ванная комнатанет просмотров
- Кухнянет просмотров
- Визуализация спальнинет просмотров
- Living roomнет просмотров
- Интерьер ванной комнатынет просмотров
- Визуализация по референсунет просмотров
3D-графика
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$3/час
от $10от 2 дней
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