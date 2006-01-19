3w-studio

Дмитрий Соколов 3w-studio

 
42 годаРоссия/Брянск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Так получилось, что в данный момент "студия" состоит из одного флэш-аниматора )))

Специализируюсь в основном на флэш-анимации.

Есть небольшой опыт в флэш-программировании (простые игры, небольшие флэш-сайты и т.п)

ICQ: 344-592-715

Электропочта: [email protected]

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Отзывы заказчиков
institoris
Олег 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$9
10 баллов
18 лет назад
Баннер для аниме-ресурса
Очень хороший оперативный и отзывчивый работник! Всё выполнено качественно и в срок. Спасибо!