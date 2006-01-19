Так получилось, что в данный момент "студия" состоит из одного флэш-аниматора )))

Специализируюсь в основном на флэш-анимации.

Есть небольшой опыт в флэш-программировании (простые игры, небольшие флэш-сайты и т.п)

ICQ: 344-592-715

Электропочта: [email protected]