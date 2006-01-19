Так получилось, что в данный момент "студия" состоит из одного флэш-аниматора )))
Специализируюсь в основном на флэш-анимации.
Есть небольшой опыт в флэш-программировании (простые игры, небольшие флэш-сайты и т.п)
ICQ: 344-592-715
Электропочта: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Заставка-меню149 просмотров
- Интро181 просмотр
- Элемент сайта159 просмотров
- Шапка для сайта164 просмотра
- Интро168 просмотров
- Фрагмент презентации177 просмотров
- Анимированный логотип209 просмотров
- М/ф-презентация для агентства недвижимости241 просмотр
- Мультфильм-презентация246 просмотров
- Мультфильм-презентация234 просмотра
- Мультфильм-презентация230 просмотров
- Презентация для программы "Аист"246 просмотров
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
18 лет назад
Очень хороший оперативный и отзывчивый работник! Всё выполнено качественно и в срок. Спасибо!