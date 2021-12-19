Ащеулова Алёна Алексеевна

Я Алёна, мне 20 лет, казалось бы,да? всего 20, опыта нет, да и образования наверно тоже... но вы ошибаетесь если так думаете, на самом деле, как мне кажется, не важно есть ли у вас лист диплома или нет, важно то, что есть у вас в голове, в свои 20 я уже составляю налоговые декларации для физических лиц и госслужащих, консультирую касаемо бухгалтерских услуг, а так же не плохо сочиняю различные тексты. Я амбициозная, активная, трудолюбивая, жизнерадостная и готовая к работе! Я мечтаю открыть свою крупную фирму в будущем, но для этого надо учиться а еще работать, для этого я сюда и пришла, помогите мне добиться целей, а я помогу вам с вашими текстами, документами и прочим!!!