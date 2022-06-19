Мария 4862846327634vfi4862846327634vfi
Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Хочу предоставить свои услуги работы по возникшему вопросу.
О себе:
Имела опыт работы в организации Logachev.Studio
Имею среднее специальное образование по специальности "Графический дизайн", в данный момент получаю высшее образование по специальности "Дизайн средств транспорта", имею такие навыки, как:
• Опыт работы в 3D программах и создания разноплановых проектов.
• Брендинг — разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, оформление транспорта, одежды сотрудников, торговых точек и т.д.);
• Разработка упаковки — создание дизайна упаковки для различных товаров;
• Полиграфия — верстка макетов журналов и книг. Разработка дизайна буклетов, брошюр, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции;
• Наружная реклама — дизайн баннеров, штендеров, вывесок и т.п.
Имею навыки работы в таких программах, как: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Autodesk 3ds Max, Autodesk Fusion 360.
Контакты для связи:
WhatsApp: +79187477378
ВКонтакте: https://vk.com/m.sklyarova1
Телеграм: @asdfghjkl67895
Всегда открыта к любому сотрудничеству!
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