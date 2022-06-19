Графический дизайн, 3D моделирование

Доброго времени суток, уважаемый заказчик! Хочу предоставить свои услуги работы по возникшему вопросу.

О себе:

Имела опыт работы в организации Logachev.Studio

Имею среднее специальное образование по специальности "Графический дизайн", в данный момент получаю высшее образование по специальности "Дизайн средств транспорта", имею такие навыки, как:

• Опыт работы в 3D программах и создания разноплановых проектов.

• Брендинг — разработка фирменного стиля и отдельных его элементов (логотип, корпоративные цвета, бланки, визитки, оформление транспорта, одежды сотрудников, торговых точек и т.д.);

• Разработка упаковки — создание дизайна упаковки для различных товаров;

• Полиграфия — верстка макетов журналов и книг. Разработка дизайна буклетов, брошюр, листовок, афиш, календарей, сувенирной продукции;

• Наружная реклама — дизайн баннеров, штендеров, вывесок и т.п.

Имею навыки работы в таких программах, как: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Autodesk 3ds Max, Autodesk Fusion 360.

Контакты для связи:

WhatsApp: +79187477378

ВКонтакте: https://vk.com/m.sklyarova1

Телеграм: @asdfghjkl67895

Всегда открыта к любому сотрудничеству!