4eLOVE4ek85

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Здравствуйте, меня зовут Оксана, я разрабатываю маркетинговые стратегии в социальных сетях специально для вашего бренда и вашей аудитории. Вы получите полностью поддерживаемые и управляемые социальные программы, планирование (и создание) контента, работу с блогерами и распространение видео, а также другие услуги, направленные на привлечение новых клиентов и повышение прибыльности. Я специализируюсь на создании, управлении и оптимизации рекламы в социальных сетях. Я также разрабатываю дизайн, целевую страницу, логотип, баннер в соответствии с вашими предпочтениями.