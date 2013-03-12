4ivan

Максимов 4ivan

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • СЕО-оптимизатор

    Нужен человек для регистрации сайтов в каталогах. Крупных проектов пока не обещаем. Но время от времени работу подкидывать будем.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталогизация.

    Есть 4 сайта. Нужно зарегистрировать в тематических каталогах. Большое количество каталогов не обязательно. "лучше меньше да лучше". Обязательное условие: регистрация в "белых" каталогах без обратных ссылок. Ждем ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад