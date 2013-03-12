Нужен человек для регистрации сайтов в каталогах. Крупных проектов пока не обещаем. Но время от времени работу подкидывать будем.
Поисковые системы (SEO)8 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужен человек для регистрации сайтов в каталогах. Крупных проектов пока не обещаем. Но время от времени работу подкидывать будем.
Есть 4 сайта. Нужно зарегистрировать в тематических каталогах. Большое количество каталогов не обязательно. "лучше меньше да лучше". Обязательное условие: регистрация в "белых" каталогах без обратных ссылок. Ждем ваших предложений.