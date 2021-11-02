UX/UI, Product designer

Являюсь UX/UI дизайнером, разрабатываю мобильные приложения, лендинги, новостные порталы, онлайн магазины. В кратчайшие сроки создаю для вас дизайн, который решает проблемы вашего бизнеса, и при этом содержит гармоничный, эстетичный дизайн. Имеется опыт работы в команде. Являюсь куратором в одной из дизайн-школ. Так же работаю в проектах на позиции верстальщика, front-end разработчика.

Коммуникабельный, многофункциональный, ответственный.

Портфолио: behance.net/4mkv

Телеграм: @k4mkv