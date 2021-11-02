UX/UI, Product designer
Являюсь UX/UI дизайнером, разрабатываю мобильные приложения, лендинги, новостные порталы, онлайн магазины. В кратчайшие сроки создаю для вас дизайн, который решает проблемы вашего бизнеса, и при этом содержит гармоничный, эстетичный дизайн. Имеется опыт работы в команде. Являюсь куратором в одной из дизайн-школ. Так же работаю в проектах на позиции верстальщика, front-end разработчика.
Коммуникабельный, многофункциональный, ответственный.
Портфолио: behance.net/4mkv
Телеграм: @k4mkv
Портфолио
- Концепт аудиоплеера.50 просмотров
- Новостной портал современной моды.31 просмотр
- Архитектурное бюро. Лендинг.56 просмотров