Меня зовут Артур. Я занимаюсь интернет-маркетингом. Настройка, аналитика и ведение рекламных кампаний.
Всем привет!
На фрилансе я уже достаточно давно, 4 года. Работаю с контекстной и таргетированной рекламой с 2018 года. Ниже список площадок, с которыми могу работать:
- Яндекс Директ
- Google Ads
- ВКонтакте
Какие задачи выполняю?
- Анализ посадочной страницы.
- Анализ конкурентов.
- Сбор семантики.
- Сбор минус-фраз.
- Сбор минус-площадок.
- Парсинг ЦА.
- Создание объявлений.
- UTM метки.
- Подключение и настройка метрики.
- Ретаргетинг.
- AB тест.
- Аудит РК.
- Оптимизация РК.
Я против войны в Украине!