Меня зовут Артур. Я занимаюсь интернет-маркетингом. Настройка, аналитика и ведение рекламных кампаний.

Всем привет!

На фрилансе я уже достаточно давно, 4 года. Работаю с контекстной и таргетированной рекламой с 2018 года. Ниже список площадок, с которыми могу работать:

- Яндекс Директ

- Google Ads

- ВКонтакте

Какие задачи выполняю?

- Анализ посадочной страницы.

- Анализ конкурентов.

- Сбор семантики.

- Сбор минус-фраз.

- Сбор минус-площадок.

- Парсинг ЦА.

- Создание объявлений.

- UTM метки.

- Подключение и настройка метрики.

- Ретаргетинг.

- AB тест.

- Аудит РК.

- Оптимизация РК.