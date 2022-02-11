4reelancer

Готов помочь сделать ваше видео лучше)
Приветствую всех ☀️Каждому из нас, рано или поздно, в определенный момент, очень нужен качественный видеоролик Поэтому я здесь и готов помочь вам с одним из самых востребованных продуктов в 21м веке, по очень хорошей цене ₽ Предоставляю услуги по работе с видео. Занимаюсь такими проектами как:
✅склейка видео из нескольких материалов в один полноценный ролик
✅добавление музыки
✅добавление текста
✅плавные переходы
✅эффектное появление лого
✅слайдшоу
✅оформление для инстаграм сторис
✅праздничный, поздравительный формат
✅реклама
✅презентация
✅бизнес проект
✅трейлер
цена обсуждается в зависимости от срока, длительности и ваших пожеланий.Всегда на связи и буду рад ответить на все вопросы
Действие аккаунта приостановлено!