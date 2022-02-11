4reelancer

Готов помочь сделать ваше видео лучше)

Приветствую всех ☀️Каждому из нас, рано или поздно, в определенный момент, очень нужен качественный видеоролик Поэтому я здесь и готов помочь вам с одним из самых востребованных продуктов в 21м веке, по очень хорошей цене ₽ Предоставляю услуги по работе с видео. Занимаюсь такими проектами как:

✅склейка видео из нескольких материалов в один полноценный ролик

✅добавление музыки

✅добавление текста

✅плавные переходы

✅эффектное появление лого

✅слайдшоу

✅оформление для инстаграм сторис

✅праздничный, поздравительный формат

✅реклама

✅презентация

✅бизнес проект

✅трейлер

цена обсуждается в зависимости от срока, длительности и ваших пожеланий.Всегда на связи и буду рад ответить на все вопросы 