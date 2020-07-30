Боты, Парсеры, Api, CRM, Автоматизация действий

Прииивет, не знаю нужен ли тебе обычный бот или своя crm система, но знаю, что я могу выполнить любое задание в срок и по вашим требованиям, для связи пишите в телеграм: @ponyalВнес поправки в документация vk api