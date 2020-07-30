Требуется консультация по laravel и не только, но в основном laravel Оставляйте для работы, желательно, телеграм Оплата почасавая
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
3 года назад
Прииивет, не знаю нужен ли тебе обычный бот или своя crm система, но знаю, что я могу выполнить любое задание в срок и по вашим требованиям, для связи пишите в телеграм: @ponyalВнес поправки в документация vk api
Требуется консультация по laravel и не только, но в основном laravel Оставляйте для работы, желательно, телеграм Оплата почасавая