4sadly

Артём 4sadly

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Боты, Парсеры, Api, CRM, Автоматизация действий

Прииивет, не знаю нужен ли тебе обычный бот или своя crm система, но знаю, что я могу выполнить любое задание в срок и по вашим требованиям, для связи пишите в телеграм: @ponyalВнес поправки в документация vk api