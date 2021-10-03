Здравствуйте, меня зовут Александр.
Предлагаю Вам свои услуги по настройке, тестированию и ведению контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads, а также рекламы в
сетях РСЯ и KMC которые принесут заявки на Ваш сайт! Настройка эффективных
рекламных кампаний и прохождение модерации обычно занимает от 3-х до 14 рабочих
дней. После запуска РК – сопровождение (ведение) рекламы первые 15 дней работы
бесплатно, далее за отдельную плату.
Длительное ведение РК - по Вашему желанию, свои услуги не навязываю, но настойчиво рекомендую. Заинтересован в долгосрочном
сотрудничестве!
Отдельно провожу комплексный анализ юзабилити и сео сайтов, рекомендации по улучшению или ребрендингу сайтов, для улучшения продаж
В настройку Яндекс Директ и Google Ads входит:
- изучение предметной области и четкое формулирование основных приоритетов для будущей рекламной кампании
- анализ юзабилити сайта (рекомендаций для внесения правок при наличии)
- сбор ключевых запросов без ограничений
- рекламные объявления на поиске Яндекс и Гугл
- графические рекламные объявления в сетях РСЯ, КМС
- 1 целевой запрос = 1 объявление (по желанию клиента)
- уникальные заголовки объявлений
- описания к быстрым ссылкам
- уточнения к объявлениям
- отображаемые URL к объявлениям
- стоп слова и кросс-минусовка
- UTM-метки
- интеграция Яндекс.Метрики, Google Analytics
- A/Б тесты рекламных объявлений
- A/Б тесты изображений РСЯ
- разделение рекламы по регионам (при необходимости)
- динамические поисковые объявления (если возможно и целесообразно)
- определение целей конверсий
- бесплатное сопровождение рекламной кампании 15 дней
В ведение рекламных кампаний входит:
- ежедневный анализ статистики рекламной кампании с целью роста конверсии и снижения стоимости клика
- выявление неэффективных ключевых фраз
- выявление не кликабельных объявлений
- коррекция списка минус-слов - чистка нецелевого трафика
- редактирование текстов объявлений
При работе всегда доступен для вопросов, не пропадаю, любая консультация - бесплатно.
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