Контекстная реклама

Здравствуйте, меня зовут Александр.

Предлагаю Вам свои услуги по настройке, тестированию и ведению контекстной рекламы в Яндекс.Директ и Google Ads, а также рекламы в

сетях РСЯ и KMC которые принесут заявки на Ваш сайт! Настройка эффективных

рекламных кампаний и прохождение модерации обычно занимает от 3-х до 14 рабочих

дней. После запуска РК – сопровождение (ведение) рекламы первые 15 дней работы

бесплатно, далее за отдельную плату.

Длительное ведение РК - по Вашему желанию, свои услуги не навязываю, но настойчиво рекомендую. Заинтересован в долгосрочном

сотрудничестве!

Отдельно провожу комплексный анализ юзабилити и сео сайтов, рекомендации по улучшению или ребрендингу сайтов, для улучшения продаж

В настройку Яндекс Директ и Google Ads входит:

- изучение предметной области и четкое формулирование основных приоритетов для будущей рекламной кампании

- анализ юзабилити сайта (рекомендаций для внесения правок при наличии)

- сбор ключевых запросов без ограничений

- рекламные объявления на поиске Яндекс и Гугл

- графические рекламные объявления в сетях РСЯ, КМС

- 1 целевой запрос = 1 объявление (по желанию клиента)

- уникальные заголовки объявлений

- описания к быстрым ссылкам

- уточнения к объявлениям

- отображаемые URL к объявлениям

- стоп слова и кросс-минусовка

- UTM-метки

- интеграция Яндекс.Метрики, Google Analytics

- A/Б тесты рекламных объявлений

- A/Б тесты изображений РСЯ

- разделение рекламы по регионам (при необходимости)

- динамические поисковые объявления (если возможно и целесообразно)

- определение целей конверсий

- бесплатное сопровождение рекламной кампании 15 дней

В ведение рекламных кампаний входит:

- ежедневный анализ статистики рекламной кампании с целью роста конверсии и снижения стоимости клика

- выявление неэффективных ключевых фраз

- выявление не кликабельных объявлений

- коррекция списка минус-слов - чистка нецелевого трафика

- редактирование текстов объявлений

При работе всегда доступен для вопросов, не пропадаю, любая консультация - бесплатно.